Xhaka, è il momento della verità
Il capitano della Nati è atteso in Procura per il caso del certificato Covid: sul tavolo anche il suo futuro con la Nazionale e la fascia di capitano.
Il capitano della Nati è atteso in Procura per il caso del certificato Covid: sul tavolo anche il suo futuro con la Nazionale e la fascia di capitano.
LUCERNA - Si apre una settimana delicata per Granit Xhaka. Il 33enne del Sunderland è atteso a Lucerna per essere sentito dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sul presunto certificato Covid falso. Data e ora dell'audizione non sono state rese note.
Xhaka aveva ammesso pubblicamente lo scorso settembre di essersi procurato una falsa attestazione di vaccinazione pur non essendo vaccinato, scusandosi e assicurando piena collaborazione alle autorità. La Procura lucernese indaga sul giocatore e su una dottoressa. Il procedimento è ancora in corso e per entrambi vale la presunzione di innocenza.
Resta inoltre da chiarire in quale contesto il certificato sarebbe stato utilizzato. Secondo le informazioni fornite finora dalla Federazione svizzera di calcio (ASF), non sarebbe stato necessario per partite internazionali o grandi tornei. Gli inquirenti dovranno però verificare un eventuale impiego durante la tournée dell'Arsenal negli Stati Uniti nel luglio 2022, quando per i viaggiatori stranieri era ancora in vigore l'obbligo vaccinale.
L'audizione arriva nella stessa settimana della sfida di Lucerna contro la Macedonia del Nord, ma Xhaka non sarà in campo. Il giocatore e l'ASF hanno infatti deciso di comune accordo di rinunciare all'attuale convocazione. «Al termine di questa finestra di partite internazionali valuteremo nuovamente la situazione insieme a Granit e discuteremo i prossimi passi», aveva spiegato il presidente dell'ASF Peter Knäbel.
Ed è proprio il futuro in Nazionale a essere ora uno dei principali interrogativi. Non è ancora chiaro se Xhaka tornerà a vestire la maglia rossocrociata, né se conserverà la fascia di capitano. La Federazione vuole prima confrontarsi direttamente con il giocatore e valutare la situazione alla luce degli sviluppi giudiziari.
Con 152 presenze, Xhaka è il recordman della Nazionale svizzera. Ma il suo prossimo capitolo con la Nati, oggi, è ancora tutto da scrivere.