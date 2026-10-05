Xhaka, è il momento della verità

L'audizione arriva nella stessa settimana della sfida di Lucerna contro la Macedonia del Nord, ma Xhaka non sarà in campo. Il giocatore e l'ASF hanno infatti deciso di comune accordo di rinunciare all'attuale convocazione. «Al termine di questa finestra di partite internazionali valuteremo nuovamente la situazione insieme a Granit e discuteremo i prossimi passi», aveva spiegato il presidente dell'ASF Peter Knäbel.

Ed è proprio il futuro in Nazionale a essere ora uno dei principali interrogativi. Non è ancora chiaro se Xhaka tornerà a vestire la maglia rossocrociata, né se conserverà la fascia di capitano. La Federazione vuole prima confrontarsi direttamente con il giocatore e valutare la situazione alla luce degli sviluppi giudiziari.