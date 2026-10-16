Kloten e Davos per Ambrì e Lugano: occasioni uniche
Il weekend di HCAP e HCL proseguirà poi con le sfide rispettivamente della Gottardo Arena contro il Ginevra e in quel di Friborgo
Il weekend di HCAP e HCL proseguirà poi con le sfide rispettivamente della Gottardo Arena contro il Ginevra e in quel di Friborgo
AMBRÌ/LUGANO - Dopo un'intera settimana senza hockey, almeno per le ticinesi, ci attende un weekend dal programma classico, con Ambrì e Lugano in pista sia venerdì sia sabato.
I biancoblù scenderanno in pista questa sera a Kloten contro l'ultima della classe. Una sfida da non sbagliare per i leventinesi, viste le enormi difficoltà degli zurighesi, capaci di raccogliere appena 9 punti in 11 partite. In casa, poi, il bilancio della squadra di Linger è disastroso. Dopo aver battuto il Lugano all'esordio davanti al proprio pubblico, gli Aviatori hanno incassato quattro sconfitte consecutive, segnando appena 3 reti e subendone ben 17. Insomma, per un Ambrì che quest'anno sta mostrando il meglio di sé in trasferta, è un'occasione da non lasciarsi sfuggire.
Il fine settimana proseguirà domani con la sfida casalinga contro il Ginevra, che alla Gottardo Arena disputerà la sua terza partita in quattro giorni, dopo l'impegno di Champions di mercoledì e l'incontro casalingo con il Langnau.
Dal canto suo il Lugano aprirà il weekend affrontando questa sera il Davos alla Cornèr Arena. L'obiettivo è chiaro: cavalcare l'entusiasmo della scorsa settimana, durante la quale i bianconeri hanno conquistato sette dei nove punti disponibili. I grigionesi, invece, non hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e arrivano da tre sconfitte consecutive, che diventano cinque considerando anche la Champions. Il fine settimana bianconero si concluderà sabato con la trasferta a Friborgo, contro una squadra che in questa stagione, davanti al proprio pubblico, ha perso soltanto contro l'Ambrì.
Come dichiarato alla vigilia, quasi certamente Tomas Mitell concederà una partita a testa a Schlegel e Mayer, dando il via a una staffetta tra i due portieri che, verosimilmente, proseguirà per tutta la regular season.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|10
|27
|10
|0
|42
|24
|18
|2
|Ginevra
|11
|21
|7
|4
|33
|29
|4
|3
|Langnau
|11
|19
|6
|5
|41
|34
|7
|4
|Friborgo
|11
|18
|6
|5
|38
|29
|9
|5
|Lausanne HC
|12
|18
|6
|6
|40
|41
|-1
|6
|Ajoie
|12
|16
|6
|6
|38
|44
|-6
|7
|Ambrì
|10
|15
|5
|5
|26
|32
|-6
|8
|Lugano
|10
|15
|5
|5
|36
|33
|3
|9
|Berna
|9
|14
|4
|5
|27
|26
|1
|10
|Zugo
|7
|13
|4
|3
|25
|15
|10
|11
|Davos
|11
|13
|4
|7
|27
|31
|-4
|12
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|11
|11
|4
|7
|28
|42
|-14
|13
|Bienne
|10
|10
|3
|7
|31
|35
|-4
|14
|EHC Kloten
|11
|9
|3
|8
|23
|40
|-17