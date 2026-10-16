Kloten e Davos per Ambrì e Lugano: occasioni uniche

I biancoblù scenderanno in pista questa sera a Kloten contro l'ultima della classe. Una sfida da non sbagliare per i leventinesi, viste le enormi difficoltà degli zurighesi, capaci di raccogliere appena 9 punti in 11 partite. In casa, poi, il bilancio della squadra di Linger è disastroso. Dopo aver battuto il Lugano all'esordio davanti al proprio pubblico, gli Aviatori hanno incassato quattro sconfitte consecutive, segnando appena 3 reti e subendone ben 17. Insomma, per un Ambrì che quest'anno sta mostrando il meglio di sé in trasferta, è un'occasione da non lasciarsi sfuggire.