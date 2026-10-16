Sprazzi di Lugano, ma ride il Davos

Balbettante anche a inizio terzo terzo nonostante la superiorità numerica (fuori Jung), per qualche minuto il Lugano ha subito la verve rivale salvo trovare al 47’, un po’ contro l’andamento del match, il gol del 2-3 con Thürkauf. A quel punto, fatto il pieno di fiducia, ha accelerato prepotentemente, mettendo alle corde i gialloblù. Le imprecisioni davanti alla gabbia di un Aeschlimann in “serata buona” e la difesa comunque compatta di un Davos capace di resistere anche in inferiorità numerica sono tuttavia costate carissime ai bianconeri, che alla sirena sono stati costretti ad alzare bandiera bianca.

Solo l’Ajoie, nel primo turno del weekend, ha saputo fare come il Davos: vincere in trasferta. I giurassiani sono andati a fare la voce grossa a Bienne, imponendosi 5-2 grazie alle reti di Nättinen, Honka, Fey, Turkulainen e Devos. Hanno invece fatto festa davanti ai loro tifosi il Berna, che ha piegato 3-2 il Losanna, il Ginevra, che ha regolato 4-2 il Langnau, e lo Zurigo, che con quattro gol nel primo tempo e sei totali (a tre) non ha dato scampo al Rapperswil.