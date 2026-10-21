Il Consiglio federale insiste: il 145 va co-finanziato dall'industria chimica e farmaceutica
I cui prodotti causano «oltre il 70%» degli avvelenamenti che avvengono ogni anno in Svizzera. L'obolo sarebbe di circa 240 franchi ma negli anni molte aziende si sono defilate.
BERNA - Il Consiglio federale continua a non volere che il servizio nazionale di consulenza per i casi di avvelenamento sia finanziato esclusivamente dal settore pubblico. Con modifiche legislative, ora intende obbligare l’industria a cofinanziare Tox Info Suisse.
In una nota diffusa mercoledì, dopo la seduta, ha confermato come l’industria chimica e farmaceutica non sia disposta a sostenere in modo duraturo e sostanziale il servizio di consulenza su base volontaria. Questa posizione sarebbe emersa in seguito ai colloqui fra il Consiglio federale e i rappresentanti dei due settori industriali.
Questo è quanto è emerso dai colloqui tra il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e i rappresentanti dei due settori industriali.
Inizialmente, circa sessant’anni fa, Tox Info Suisse era finanziata da enti privati, con entrate derivanti da contratti con ospedali, donazioni e contributi pubblici. Negli ultimi anni, tuttavia, gli enti privati si sono in gran parte defilati.
Proposta in consultazione
Con modifiche della legge sulle sostanze chimiche e della legge sugli agenti terapeutici, il Consiglio federale intende ora obbligare i due settori industriali al cofinanziamento.
In questo modo, i produttori sarebbero obbligati a contribuire in quanto fautori (diretti e indiretti) «di oltre il settanta per cento dei casi di avvelenamento», scrive il Consiglio federale.
Il Consiglio federale invierà in consultazione le modifiche dei due testi di legge fino a metà febbraio. L’obbligo di finanziamento e di gestione di Tox Info riguarderebbe, nel settore delle sostanze chimiche, circa 5'500 aziende e, nel settore dei medicamenti, circa 300 aziende, come scrive ancora il governo federale.
«La nuova regolamentazione comporterebbe per loro costi annui medi di circa 240 franchi per i produttori di sostanze chimiche e quasi 5300 franchi per i titolari di autorizzazioni di medicamenti».
Nella sessione invernale 2025, il Parlamento aveva stanziato i mezzi finanziari necessari per garantire il proseguimento dell’attività del numero svizzero di emergenza per i casi di avvelenamento. Il Consiglio federale aveva allora respinto l’aumento.
La consigliera federale Karin Keller-Sutter aveva dichiarato allora al Consiglio degli Stati che un sì del Parlamento all’aumento dei fondi federali avrebbe indebolito la posizione negoziale della Confederazione, che mira a un cofinanziamento di Tox Info con enti privati.
Già allora Keller-Sutter aveva anche affermato che il Consiglio federale deplorava il disimpegno degli enti privati dal servizio di emergenza per i casi di avvelenamento.
Quasi 45'000 consulenze all’anno
All’inizio di quest’anno, la fondazione responsabile di Tox Info Suisse ha comunicato che sempre più persone chiamano il numero di emergenza 145, ovvero il numero del servizio di emergenza per i casi di avvelenamento.
In media, ogni giorno si sono rivolte al numero di emergenza 145 circa 123 persone. Il volume delle chiamate è aumentato annualmente del due-quattro per cento, lo scorso anno addirittura del 4,6 per cento.
Nel 2025, Tox Info Suisse ha effettuato complessivamente 44'736 consulenze. Il quaranta per cento dei casi riguardava richieste relative a bambini in età prescolare – quasi sempre si trattava di incidenti. Un ulteriore sei per cento delle chiamate riguardava adolescenti. In questi casi, invece, in primo piano vi erano avvelenamenti intenzionali, come ha comunicato ancora Tox Info Suisse.