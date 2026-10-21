Una rissa mortale dovuta a un saluto hitleriano
La Procura del Canton Svitto sta indagando, e diventa sempre più plausibile l'ipotesi che all'origine della rissa mortale ci sia stato un gesto neonazista.
TUGGEN - Un cittadino tedesco di 27 anni è rimasto mortalmente ferito nella notte tra sabato e domenica a Tuggen SZ durante una rissa. Secondo la Procura del Canton Svitto, la lite sarebbe scoppiata presumibilmente a causa di saluti hitleriani mostrati, come ha scritto mercoledì.
Secondo quanto comunicato dall'autorità su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, sono state coinvolte circa cinque-dieci persone. Prima di ciò, diversi presenti all'afterparty dopo un concerto in un locale per eventi avrebbero mostrato il saluto hitleriano.
In relazione alla lite che ha preceduto il decesso, sono in corso indagini nei confronti di più persone, è stato dichiarato mercoledì. Per tutti i sospettati vale la presunzione d'innocenza.
Inizialmente, la polizia svittese aveva comunicato lunedì di aver arrestato un cittadino svizzero di 42 anni in relazione al decesso e che la Procura aveva avviato un procedimento nei suoi confronti. Le circostanze esatte e la dinamica dei fatti sono ancora oggetto di indagine.
La vittima di 27 anni avrebbe riportato ferite potenzialmente letali durante la lite ed è stata trasportata in ospedale con un elicottero di soccorso. Lì l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate.