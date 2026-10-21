Una rissa mortale dovuta a un saluto hitleriano

In relazione alla lite che ha preceduto il decesso, sono in corso indagini nei confronti di più persone, è stato dichiarato mercoledì. Per tutti i sospettati vale la presunzione d'innocenza.

Inizialmente, la polizia svittese aveva comunicato lunedì di aver arrestato un cittadino svizzero di 42 anni in relazione al decesso e che la Procura aveva avviato un procedimento nei suoi confronti. Le circostanze esatte e la dinamica dei fatti sono ancora oggetto di indagine.