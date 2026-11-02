«Potremmo rinunciare ai Mondiali»
La Russia può di nuovo partecipare ai tornei internazionali. La Federazione tedesca di hockey su ghiaccio vede rischi di sicurezza e costi per i Mondiali 2027 e prende in considerazione una rinuncia.
HOCKEY - Il Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport Cas ha spianato la strada al ritorno dei russi sulla grande scena dell’hockey su ghiaccio. Dopo una decisione del tribunale arbitrale, le squadre russe di hockey su ghiaccio possono di nuovo partecipare alle competizioni internazionali. In questo modo, i russi sarebbero eleggibili per i Mondiali di maggio 2027 in Germania.
Il tribunale arbitrale ha accolto un ricorso della Federazione russa di hockey su ghiaccio contro la federazione mondiale IIHF e ha annullato con effetto immediato la decisione di non ammettere le squadre russe anche nella stagione 2026/2027. Ora il clamore è grande.
«Non voglio dipingere scenari catastrofici»
La partecipazione della Russia ai Mondiali in Germania diventa ora una questione politica, tanto che la Federazione tedesca di hockey su ghiaccio (DEB) prende in considerazione persino il peggior scenario possibile.
Il presidente del consiglio di amministrazione Frank H. Lutz ha dichiarato a MagentaTV: «Non voglio dipingere scenari catastrofici, non voglio nemmeno mettere in discussione i Mondiali». E ancora con parole forti: «Ma naturalmente dobbiamo, come DEB, occuparci dell’opzione di rinunciare a questi Mondiali».
«Perché non possiamo permetterci di correre un rischio economico che non siamo più in grado di sostenere. Credo che troveremo una soluzione, sono molto ottimista», ha detto Lutz sabato. Se quindi i Mondiali del prossimo maggio a Düsseldorf, Mannheim e Gelsenkirchen si terranno, «oggi non posso dirlo con certezza al 100%».
«È una decisione politica»
Lutz ha parlato inoltre di questioni di sicurezza che assumerebbero tutt’altra rilevanza: «Dovranno essere oggetto di discussione, sia con la politica tedesca sia con la IIHF, anche per quanto riguarda le implicazioni finanziarie per le parti coinvolte».
Il Canada, dove a fine anno si terranno i Mondiali U20, ha già annunciato che non concederà visti alle squadre russe. È anche questa un’opzione per la DEB?
Il presidente della DEB ha risposto a riguardo: «Non ho ancora nessuna sensazione in merito. Sarà sicuramente oggetto delle discussioni, fino a che punto il governo federale sarà disposto ad arrivare. È una decisione politica che, naturalmente, come DEB non possiamo davvero influenzare.»
Deve proprio l’Ucraina cedere il suo posto alla Russia ai Mondiali?
Prima dei prossimi Mondiali di hockey su ghiaccio, quindi, restano molte domande aperte. I Mondiali si terranno in Germania con la Russia? I russi otterranno il visto? E cosa succede con i biglietti? La vendita dei biglietti è già iniziata. I biglietti già acquistati per le partite dell’Ucraina dovrebbero ora valere per le partite dei russi?
Oppure deve proprio l’Ucraina cedere il suo posto alla Russia ai Mondiali? Gli ucraini infatti hanno conquistato la promozione nell'élite e ora, secondo il regolamento, dovrebbero lasciare il posto alla Russia. Particolarmente delicato anche il fatto che la Lettonia, una nazione partecipante, ha vietato per legge dal 1° febbraio 2024 lo svolgimento di competizioni sportive con la Russia.
Restano quindi molte domande aperte che la federazione mondiale di hockey su ghiaccio deve chiarire. La IIHF deve decidere come procedere. Il presidente tedesco Franz Reindl ha annunciato una riunione del Consiglio all’inizio della prossima settimana.
Questo dice Swiss Ice Hockey
Swiss Ice Hockey ha preso atto della decisione del Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport CAS sulla riammissione delle squadre nazionali russe alle competizioni internazionali, comunica la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio su richiesta di 20 Minuten.
«Swiss Ice Hockey ha preso atto della decisione del Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport CAS sulla riammissione delle squadre nazionali russe alle competizioni internazionali».
E ancora: «I prossimi passi per l’attuazione della sentenza spettano ora alla Federazione internazionale di hockey su ghiaccio IIHF. In quanto una delle 16 federazioni partecipanti ai Mondiali, Swiss Ice Hockey seguirà con attenzione gli sviluppi e attenderà le decisioni della IIHF».
Dalla fine di febbraio 2022, la Russia era stata esclusa da tutte le competizioni e dai Mondiali dalla federazione mondiale a causa della guerra di aggressione contro l’Ucraina.