Allenspach-Alatalo, il Lugano disegna il futuro
Due importanti firme per i bianconeri
Biennale per Allenspach, annuale (con opzione) per Alatalo
Due importanti firme per i bianconeri
Biennale per Allenspach, annuale (con opzione) per Alatalo
LUGANO - Il Lugano ha comunicato di aver sottoscritto un contratto biennale valido per le stagioni 2027/28 e 2028/29 con l’attaccante “left” Dario Allenspach, dal 2024 in forza ai Langnau Tigers.
Nato il 20.08.2002 ad Herisau, Allenspach è cresciuto nel settore giovanile del club della sua città natale prima di trasferirsi in età Mini al Rapperswil. Dal 2018 al 2023 ha fatto parte dell’organizzazione dello Zugo, dapprima nelle squadre U17 e U20 con cui si è laureato campione nazionale partecipando a due Mondiali di categoria, successivamente nell’EVZ Academy in Swiss League e nella prima squadra con cui ha trionfato nel 2021 come campione svizzero. Attualmente, sta disputando con successo la sua terza stagione nell’Emmental. Nell’insieme Allenspach ha giocato sino ad oggi 320 partite in NL, registrando 35 reti e 37 assist. Convocato dallo staff tecnico guidato da Jan Cadieux, si appresta nei prossimi giorni a disputare in Finlandia le sue prime partite con la Nazionale maggiore.
Contemporaneamente la società bianconera ha annunciato che Santeri Alatalo rimarrà alla Cornèr Arena almeno per un’altra stagione. Il trentaseienne difensore nato a Tampere, di doppio passaporto svizzero e finlandese, ha infatti siglato in questi giorni il prolungamento del contratto fino all'aprile 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.
Con i ticinesi l’attuale assistente capitano ha complessivamente giocato 299 partite, collezionando 146 punti (29 gol, 117 assist).
«Dario è cresciuto e si è sviluppato stagione dopo stagione - ha sottolineato Janick Steinmann, General Manager del Lugano - A 24 anni ha già accumulato un importante capitale di esperienza. Le sue qualità e il suo modo di giocare saranno importanti per il nostro futuro roster e per lo spogliatoio. Sono entusiasta all’idea di vederlo indossare i nostri colori. Santi è uno dei leader del nostro gruppo. Le sue qualità come giocatore ma anche come persona sono un enorme patrimonio per la squadra. È costantemente in perfetta forma fisica e si adopera ogni giorno per mantenere alto il suo livello di gioco».