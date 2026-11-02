Allenspach-Alatalo, il Lugano disegna il futuro

«Dario è cresciuto e si è sviluppato stagione dopo stagione - ha sottolineato Janick Steinmann, General Manager del Lugano - A 24 anni ha già accumulato un importante capitale di esperienza. Le sue qualità e il suo modo di giocare saranno importanti per il nostro futuro roster e per lo spogliatoio. Sono entusiasta all’idea di vederlo indossare i nostri colori. Santi è uno dei leader del nostro gruppo. Le sue qualità come giocatore ma anche come persona sono un enorme patrimonio per la squadra. È costantemente in perfetta forma fisica e si adopera ogni giorno per mantenere alto il suo livello di gioco».