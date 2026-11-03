Elena Martinenghi di bronzo al Crystal Skate of Romania
Terzo posto nella categoria Junior su 15 atlete. E un triplo Axel sempre più vicino
CARPAZI - Elena Martinenghi è salita sul podio del Crystal Skate of Romania 2026, competizione internazionale ospitata sui Carpazi romeni. Nella categoria Junior Women l'atleta svizzera ha chiuso al terzo posto con 134.91 punti. Elena è stata allenata da Paolo Bacchini e dal suo team alla CMFG Arena di Sigirino. Le avversarie erano 15, da Turchia, Israele, Polonia, Romania, Slovacchia, Germania, Taipei, Ucraina e Svizzera.
È stato un bronzo costruito con coerenza: terza nel programma corto, terza nel libero. Elena non ha avuto bisogno di rimonte e non ha avuto passaggi a vuoto. Ha tenuto la gara in mano dall'inizio alla fine.
Nel programma corto (51.82 punti) Elena ha aperto con una combinazione triplo toe loop–triplo toe loop pulita, premiata con GOE positivo da tutta la giuria (9.24 punti). Ha eseguito il doppio Axel nella seconda metà del programma con bonus, poi trottola combinata e trottola seduta al livello 4. L'unico elemento perso è stato il lutz, non convalidato. Il punteggio components più alto è arrivato dallo Skating Skills: la qualità del pattinaggio si è vista anche quando qualcosa non è andato per il verso giusto.
Nel libero Elena ha firmato 83.09 punti, con il terzo punteggio components della categoria (40.94). L'elemento da segnare è stato il triplo Axel. Elena lo ha tentato e la giuria lo ha segnalato solo con una «q»: la rotazione è mancata per un soffio e il salto ha mantenuto il valore base pieno. In altre parole è mancato un dettaglio, non il salto. Tra le Junior è stato un elemento che pochissime atlete hanno portato in gara. Quando sarà completo cambierà in modo sostanziale il valore tecnico dei suoi programmi. Un punto di deduzione non ha intaccato né il risultato né la posizione. Ha vinto la turca Leyla Cetin (173.42), argento per l'israeliana Simona Tkachman (144.61).
Il risultato è arrivato nella prima stagione di Elena in categoria Junior. Il salto di categoria spesso si paga. Elena l'ha pagato con una medaglia.