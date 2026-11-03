Elena Martinenghi di bronzo al Crystal Skate of Romania

Nel programma corto (51.82 punti) Elena ha aperto con una combinazione triplo toe loop–triplo toe loop pulita, premiata con GOE positivo da tutta la giuria (9.24 punti). Ha eseguito il doppio Axel nella seconda metà del programma con bonus, poi trottola combinata e trottola seduta al livello 4. L'unico elemento perso è stato il lutz, non convalidato. Il punteggio components più alto è arrivato dallo Skating Skills: la qualità del pattinaggio si è vista anche quando qualcosa non è andato per il verso giusto.



Nel libero Elena ha firmato 83.09 punti, con il terzo punteggio components della categoria (40.94). L'elemento da segnare è stato il triplo Axel. Elena lo ha tentato e la giuria lo ha segnalato solo con una «q»: la rotazione è mancata per un soffio e il salto ha mantenuto il valore base pieno. In altre parole è mancato un dettaglio, non il salto. Tra le Junior è stato un elemento che pochissime atlete hanno portato in gara. Quando sarà completo cambierà in modo sostanziale il valore tecnico dei suoi programmi. Un punto di deduzione non ha intaccato né il risultato né la posizione. Ha vinto la turca Leyla Cetin (173.42), argento per l'israeliana Simona Tkachman (144.61).

Il risultato è arrivato nella prima stagione di Elena in categoria Junior. Il salto di categoria spesso si paga. Elena l'ha pagato con una medaglia.