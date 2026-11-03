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Philip Wüthrich via da Ambrì a fine stagione
Il classe '98 ha informato la società biancoblù
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Fonte HCAP
Philip Wüthrich via da Ambrì a fine stagione
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Philip Wüthrich via da Ambrì a fine stagione
Il classe '98 ha informato la società biancoblù
Philip Wüthrich via da Ambrì a fine stagione
Il classe '98 ha informato la società biancoblù
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha annunciato che Philip Wüthrich lascerà il club biancoblù al termine della stagione 2026/27, in concomitanza con la scadenza del suo attuale contratto.
Il portiere classe '98 ha informato il club di aver deciso personalmente di proseguire la sua carriera altrove al termine della stagione corrente. La società prende atto e rispetta la volontà del giocatore.
«L’HCAP desidera ringraziare "Phippu" per la professionalità e l’impegno dimostrati e continuerà a contare sul suo importante contributo fino al termine della stagione», si legge nel comunicato emesso dal club.
Philip Wüthrich è attualmente il quarto miglior portiere del campionato con il 92,58% di parate.
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