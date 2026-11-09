Fra Bellinzona e Giubiasco, a Natale in Città si pattina e... si scia
Le celebrazioni delle Feste nella capitale cantonale si presentano: fra mercatini e piste (di ghiaccio e neve) ci sarà davvero di che divertirsi.
Le celebrazioni delle Feste nella capitale cantonale si presentano: fra mercatini e piste (di ghiaccio e neve) ci sarà davvero di che divertirsi.
BELINZONA - Ghiaccio in Piazza del Sole e neve a Giubiasco. I due Villaggi natalizi sono il cuore di “Natale in città”, il cartellone presentato oggi a Palazzo Civico. Il programma accompagnerà residenti e visitatori da fine novembre ai primi giorni di gennaio 2027.
Due cuori pulsanti
Giovedì 26 novembre apre la tradizionale pista di ghiaccio in Piazza del Sole. L’entrata è gratuita e la pista fa parte del Villaggio di Natale, promosso da organizzatori privati.
La novità di quest’anno è a Giubiasco: sabato 5 dicembre in Piazza Grande parte la Raiffeisen SkiArena, che riproduce una pista da sci. Anche qui l’entrata è gratuita.
Gli appuntamenti
Venerdì 27 novembre alle 18 si accende l’albero in Piazza Collegiata. Lo stesso giorno si illuminano anche vie, piazze e alberi nei Quartieri. Sabato 5 dicembre alle 20 c’è il Concerto di Natale nella “Cattedrale” delle Officine FFS, con l’Orchestra della Svizzera italiana e il Coro Calicantus.
Domenica 6 dicembre alle 17 i bambini incontrano San Nicolao in Piazza Collegiata. Nelle domeniche d’Avvento ci sono proiezioni al Cinema Forum. La Cerimonia di fine anno, aperta a tutta la popolazione, è mercoledì 16 dicembre alle 18 al Teatro Sociale. Segue un rinfresco a Palazzo Civico.
Mercatini e commercio
Nel Centro storico i mercatini della Società dei commercianti si tengono le domeniche 13 e 20 dicembre, dalle 10 alle 18. Nei Quartieri li organizzano le associazioni locali.
Torna anche il concorso delle vetrine natalizie, con premi messi in palio sia dagli espositori sia dal pubblico. Per favorire gli acquisti, gli autosili Cervia e Piazza del Sole sono gratuiti i sabati 7, 14 e 21 novembre, dalle 9 alle 17.
Il programma completo e aggiornato è sul sito ufficiale della manifestazione.