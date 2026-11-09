Porte aperte al MASI
Un'intera giornata gratuita tra arte, laboratori e visite guidate nel cuore di Lugano.
Domenica 15 novembre il MASI Lugano invita alla giornata delle “Porte aperte”, offerta da UBS, partner principale del Museo. Una domenica speciale all’insegna dell’arte, della creatività e della scoperta, con un ricco programma di appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età. Dalle ore 10:00 alle 18:00, l’ingresso alle sedi LAC e Palazzo Reali sarà gratuito e il pubblico potrà partecipare a visite guidate, laboratori creativi e attività per tutta la famiglia.
Durante la giornata, dalle 10:30 alle 17:00, i Flash Tour accompagneranno i visitatori alla scoperta delle mostre in corso attraverso brevi visite guidate gratuite e senza prenotazione, per conoscere più da vicino le opere, le storie e i temi delle esposizioni.
Al LAC, il pubblico potrà scoprire “RE-IMAGININGS. Mai-Thu Perret e Una Szeemann”, che apre proprio il 15 novembre e presenta due mostre personali in un unico progetto espositivo, in relazione con una selezione di opere della Collezione MASI. Saranno inoltre visitabili “Kaari Upson. Dollhouse - Una retrospettiva”, dedicata alla ricerca dell’artista statunitense tra sculture, video, disegni e installazioni, e “Umberto Boccioni - verso la liberazione futurista”, che ripercorre gli anni decisivi della ricerca dell’artista prima della svolta futurista.
A Palazzo Reali, “Kaspar Ludwig. illimitato, astratto, quasi futuro” presenta un progetto inedito del vincitore del Premio Culturale Manor Ticino 2026, mentre “Schermo aperto. Opere video dalla collezione” invita a esplorare il patrimonio video del Museo. Per l’occasione sarà visitabile il primo capitolo, Frontiere, dedicato ai temi dei confini, dell’appartenenza e dello spazio geografico e sociale.
Spazio anche alla creatività con gli Open LAB nell’Atelier MASI, dove bambini, famiglie e visitatori di tutte le età potranno esplorare l'arte attraverso giochi, sperimentazioni e attività creative, accompagnati dalle mediatrici del Museo. Nel foyer del secondo piano del LAC sarà inoltre possibile scoprire il nuovo Relax Corner, uno spazio aperto e informale dedicato alla pausa, alla lettura e all’incontro, nato dalla collaborazione del MASI con il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) e la Scuola specializzata superiore d’arte applicata (SSS’AA) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Per l’occasione, il Relax Corner si animerà con letture per famiglie, momenti musicali dal vivo e la presenza degli studenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, offrendo nuove occasioni di incontro, condivisione e scoperta.
E per chi ama mettersi alla prova, non mancherà un concorso a premi, per rendere ancora più speciale la giornata!