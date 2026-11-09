Porte aperte al MASI

Spazio anche alla creatività con gli Open LAB nell’Atelier MASI, dove bambini, famiglie e visitatori di tutte le età potranno esplorare l'arte attraverso giochi, sperimentazioni e attività creative, accompagnati dalle mediatrici del Museo. Nel foyer del secondo piano del LAC sarà inoltre possibile scoprire il nuovo Relax Corner, uno spazio aperto e informale dedicato alla pausa, alla lettura e all’incontro, nato dalla collaborazione del MASI con il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) e la Scuola specializzata superiore d’arte applicata (SSS’AA) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Per l’occasione, il Relax Corner si animerà con letture per famiglie, momenti musicali dal vivo e la presenza degli studenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, offrendo nuove occasioni di incontro, condivisione e scoperta.