Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Porte aperte al MASI

Un'intera giornata gratuita tra arte, laboratori e visite guidate nel cuore di Lugano.
Porte aperte al MASI
Masi Lugano
di Davide MiloGiornalista
Porte aperte al MASI
Un'intera giornata gratuita tra arte, laboratori e visite guidate nel cuore di Lugano.

Domenica 15 novembre il MASI Lugano invita alla giornata delle “Porte aperte”, offerta da UBS, partner principale del Museo. Una domenica speciale all’insegna dell’arte, della creatività e della scoperta, con un ricco programma di appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età. Dalle ore 10:00 alle 18:00, l’ingresso alle sedi LAC e Palazzo Reali sarà gratuito e il pubblico potrà partecipare a visite guidate, laboratori creativi e attività per tutta la famiglia.

Durante la giornata, dalle 10:30 alle 17:00, i Flash Tour accompagneranno i visitatori alla scoperta delle mostre in corso attraverso brevi visite guidate gratuite e senza prenotazione, per conoscere più da vicino le opere, le storie e i temi delle esposizioni.

Al LAC, il pubblico potrà scoprire “RE-IMAGININGS. Mai-Thu Perret e Una Szeemann”, che apre proprio il 15 novembre e presenta due mostre personali in un unico progetto espositivo, in relazione con una selezione di opere della Collezione MASI. Saranno inoltre visitabili “Kaari Upson. Dollhouse - Una retrospettiva”, dedicata alla ricerca dell’artista statunitense tra sculture, video, disegni e installazioni, e “Umberto Boccioni - verso la liberazione futurista”, che ripercorre gli anni decisivi della ricerca dell’artista prima della svolta futurista.

A Palazzo Reali, “Kaspar Ludwig. illimitato, astratto, quasi futuro” presenta un progetto inedito del vincitore del Premio Culturale Manor Ticino 2026, mentre “Schermo aperto. Opere video dalla collezione” invita a esplorare il patrimonio video del Museo. Per l’occasione sarà visitabile il primo capitolo, Frontiere, dedicato ai temi dei confini, dell’appartenenza e dello spazio geografico e sociale.

Spazio anche alla creatività con gli Open LAB nell’Atelier MASI, dove bambini, famiglie e visitatori di tutte le età potranno esplorare l'arte attraverso giochi, sperimentazioni e attività creative, accompagnati dalle mediatrici del Museo. Nel foyer del secondo piano del LAC sarà inoltre possibile scoprire il nuovo Relax Corner, uno spazio aperto e informale dedicato alla pausa, alla lettura e all’incontro, nato dalla collaborazione del MASI con il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) e la Scuola specializzata superiore d’arte applicata (SSS’AA) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Per l’occasione, il Relax Corner si animerà con letture per famiglie, momenti musicali dal vivo e la presenza degli studenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, offrendo nuove occasioni di incontro, condivisione e scoperta.

E per chi ama mettersi alla prova, non mancherà un concorso a premi, per rendere ancora più speciale la giornata!

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arte contemporaneacreativitàeventi gratuitifamiglielaboratori creativilacmasi luganomostrepalazzo realiporte aperte
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
9 ore
39
61

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
3 gior
137
210

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
70

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
20 ore
16
48

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
1 gior
33
72

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
80

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
3 gior
39
74

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
54

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
2 gior
15
44

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
9 ore

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
2 gior
15
52

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
1 gior
12
67

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
3 gior
20
61

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
2 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
13
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
1 gior
5
26

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
1 gior
2
84

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
1 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
46

«Gli hacker possono colpire anche te»

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
17 ore
15
152

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
1 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
2 gior
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
16 ore
3
17

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
5 ore
22
57

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
33
70

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
105
76

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
2 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
9 ore
46
110

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
2 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
17
146

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
2 gior
14
55

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
1 gior
12
45

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
2 gior
33
143

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
9 ore
2
20

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
1 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
2 gior
43
59

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
1 gior
41

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
2 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
19 ore
8
27

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
19 ore
30
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
210

Negato lo statuto S a 286 ucraini

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
1 gior
25
115

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

Cicerone, scansati: arriva Volabass
LIVE
CANTONE
2 gior
1
14

Cicerone, scansati: arriva Volabass

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
11
28

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»

30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior

30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
3 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
3 gior
9
55

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

ULTIME NOTIZIE TICINO
Fuga e incidente sull’A2, il 58enne resta in detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
59 min
2

Fuga e incidente sull’A2, il 58enne resta in detenzione preventiva

Contro «un'imposta che pesa più su chi ha meno»
LIVE
CANTONE
1 ora

Contro «un'imposta che pesa più su chi ha meno»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
1 ora
2
5

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
2 ore
6
6

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Fra Bellinzona e Giubiasco, a Natale in Città si pattina e... si scia
LIVE
BELLINZONA
2 ore
1
7

Fra Bellinzona e Giubiasco, a Natale in Città si pattina e... si scia

Fare la spesa a qualsiasi ora? C'è chi vuole rivoluzionare le regole in Ticino
LIVE
CANTONE
2 ore
15
79

Fare la spesa a qualsiasi ora? C'è chi vuole rivoluzionare le regole in Ticino

Ragazzi violenti: «Possiamo imparare dagli altri Cantoni?»
LIVE
CANTONE
3 ore
2
6

Ragazzi violenti: «Possiamo imparare dagli altri Cantoni?»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
4 ore
9
24

«Non siamo semplici affittacamere»

Max Angioni alla ricerca del senso della vita
LIVE
LUGANO
4 ore
2
9

Max Angioni alla ricerca del senso della vita

Cardada-Cimetta si ferma: ecco quando riapriranno gli impianti
LIVE
LOCARNO
4 ore
4

Cardada-Cimetta si ferma: ecco quando riapriranno gli impianti