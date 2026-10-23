Il Lugano concede troppo e rimane all'asciutto

La situazione è peggiorata ulteriormente per i ticinesi in apertura del periodo centrale, quando Meyer ha tagliato in due la difesa locale portando i suoi a +3. A metà partita, Kupari ha ridato ossigeno ai suoi, accorciando le distanze con un ottimo spunto personale. Il Lugano ha quindi vissuto un buon momento, tanto da costringere Liniger a chiamare un time out. A spegnere gli entusiasmi ci ha però pensato Lindroth, al quale è stata concessa una prateria per il 2-5.

Nel terzo periodo la squadra di Mitell non è riuscita a ricucire lo strappo. Per i bianconeri è così maturata un'altra serata storta, l'ennesima di questo avvio di stagione. Ora saranno chiamati a una pronta reazione domenica a Berna. Da segnalare infine che nel corso della partita l'HCL ha perso Calvin Thürkauf, che dopo aver subito un colpo non è più rientrato.