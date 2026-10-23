Il Lugano concede troppo e rimane all'asciutto
I bianconeri non riescono a trovare continuità di risultati ed escono sconfitti alla Cornèr Arena con il punteggio di 5-2
Oltre alla partita, il Lugano - scivolato all'11esimo posto in classifica - ha perso Thürkauf per infortunio.
I bianconeri non riescono a trovare continuità di risultati ed escono sconfitti alla Cornèr Arena con il punteggio di 5-2
Oltre alla partita, il Lugano - scivolato all'11esimo posto in classifica - ha perso Thürkauf per infortunio.
LUGANO - Il Lugano deve attendere ancora per centrare due successi consecutivi, un traguardo mai raggiunto finora in stagione. Dopo il roboante successo di martedì a Ginevra, i bianconeri sono crollati in casa contro il Kloten, impostosi alla Cornèr Arena con il risultato di 5-2. Un'altra delusione per la squadra di Mitell, che era chiamata a confermare quanto di buono mostrato tre giorni prima a Les Vernets. E invece, per Fazzini e compagni - troppo "allegri" in retrovia - è arrivata la seconda sconfitta stagionale contro la formazione di Liniger.
I tifosi della Cornèr Arena non hanno nemmeno fatto in tempo ad accomodarsi sugli spalti che hanno assistito a tre reti nel giro di appena 83 secondi. Puhakka ha aperto le marcature sorprendendo la difesa bianconera dopo soli 21 secondi. Immediata la risposta del Lugano: poco dopo, Lycksell ha ristabilito la parità aggirando rapidamente la gabbia avversaria.
Ma la difesa di casa si è fatta sorprendere nuovamente all'1'23'', questa volta con la complicità di Mayer, uscito dietro la porta per controllare il disco. Ne ha approfittato Meyer, che ha riportato avanti gli ospiti. Lo scatenato Puhakka - al suo 12esimo (!) gol stagionale - ha poi firmato l'allungo al 13', trovando la rete in powerplay con una deviazione imprendibile per il portiere bianconero.
La situazione è peggiorata ulteriormente per i ticinesi in apertura del periodo centrale, quando Meyer ha tagliato in due la difesa locale portando i suoi a +3. A metà partita, Kupari ha ridato ossigeno ai suoi, accorciando le distanze con un ottimo spunto personale. Il Lugano ha quindi vissuto un buon momento, tanto da costringere Liniger a chiamare un time out. A spegnere gli entusiasmi ci ha però pensato Lindroth, al quale è stata concessa una prateria per il 2-5.
Nel terzo periodo la squadra di Mitell non è riuscita a ricucire lo strappo. Per i bianconeri è così maturata un'altra serata storta, l'ennesima di questo avvio di stagione. Ora saranno chiamati a una pronta reazione domenica a Berna. Da segnalare infine che nel corso della partita l'HCL ha perso Calvin Thürkauf, che dopo aver subito un colpo non è più rientrato.
LUGANO - KLOTEN 2-5 (1-3, 1-2, 0-0)
Reti: 00'21'' Puhakka (Aberg, Ruotsalainen) 0-1; 1'04'' Lycksell (Fazzini) 1-1; 01'23'' Meyer (Hernry) 1-2; 12'24'' Puhakka (Ruotsalainen, Lindroth, 5c4) 1-3; 24'47'' Meyer 1-4; 30'50'' Kupari (Innala) 2-4; 38'43'' Lindroth (Ramel) 2-5.
Lugano: Mayer; Müller, Thomson; Zanetti, Aebischer; Alatalo, Aebischer; Togni; Lycksell, Sanford, Fazzini; Innala, Thürkauf, Kupari; Olsson, Shore, Tanner; Henry, Morini, Zanetti; Peltonen.
Kloten: Fadani; Lindroth, Johansson; Rupli, Sidler; Wolf, Profico; Moser; Puhakka, Ruotsalainen, Aberg; Luoto, Ramel, Weibel; Derungs, Schäppi, Meier; Meyer, Henry, Liniger; Meier.
Penalità: 3x2' Lugano; 4x2 Kloten.
Note: Cornèr Arena, 5'297 spettatori. Arbitri: Piechaczek, Gerber; De Paris, Urfer.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|14
|36
|13
|1
|58
|33
|25
|2
|Ambrì
|14
|24
|8
|6
|43
|43
|0
|3
|Friborgo
|14
|24
|8
|6
|52
|36
|16
|4
|Ginevra
|15
|24
|8
|7
|42
|47
|-5
|5
|Berna
|13
|23
|7
|6
|38
|33
|5
|6
|Ajoie
|15
|22
|8
|7
|49
|48
|1
|7
|Langnau
|15
|22
|7
|8
|49
|45
|4
|8
|Lausanne HC
|16
|21
|7
|9
|51
|54
|-3
|9
|Zugo
|9
|19
|6
|3
|31
|17
|14
|10
|Davos
|15
|19
|6
|9
|35
|44
|-9
|11
|Lugano
|14
|18
|6
|8
|46
|49
|-3
|12
|Bienne
|14
|16
|5
|9
|43
|51
|-8
|13
|EHC Kloten
|15
|15
|5
|10
|34
|55
|-21
|14
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|15
|14
|5
|10
|42
|58
|-16