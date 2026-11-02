Incendio nel Porto Vecchio, due morti

Secondo quanto riportato da Il Piccolo, le due vittime - un uomo e una donna - sarebbero rimaste intrappolate dopo il cedimento di un solaio, morendo per intossicazione. I corpi, gravemente ustionati e irriconoscibili, sono stati ritrovati solo dopo diverse ore. Non sarebbero stati rinvenuti documenti utili all'identificazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica.