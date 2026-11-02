ITALIA
Incendio nel Porto Vecchio, due morti
Le vittime erano rimaste intrappolate dopo il crollo di un solaio e sono decedute per intossicazione.
Incendio nel Porto Vecchio, due morti
Vigili del Fuoco
Fonte Il Piccolo
Incendio nel Porto Vecchio, due morti
Le vittime erano rimaste intrappolate dopo il crollo di un solaio e sono decedute per intossicazione.
TRIESTE - Due giovani migranti sono morti in un incendio divampato attorno alle 23.30 di domenica 1° novembre nei magazzini del Porto Vecchio di Trieste.
Secondo quanto riportato da Il Piccolo, le due vittime - un uomo e una donna - sarebbero rimaste intrappolate dopo il cedimento di un solaio, morendo per intossicazione. I corpi, gravemente ustionati e irriconoscibili, sono stati ritrovati solo dopo diverse ore. Non sarebbero stati rinvenuti documenti utili all'identificazione.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica.
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