Senato USA, democratici avanti in Texas, Kansas e Michigan
Secondo un sondaggio New York Times-Siena, i democratici sono in vantaggio anche in Maine e Ohio. Testa a testa in Alaska.
WASHINGTON - I democratici sono in vantaggio sui repubblicani in quasi tutti i sette Stati americani che potrebbero decidere gli equilibri di potere al Senato. È quanto emerge da un sondaggio del New York Times-Siena, che registra un ampio consenso per i candidati democratici anche in Stati tradizionalmente repubblicani come Texas e Kansas.
In Texas, il democratico James Talarico raccoglie il 50% delle preferenze, contro il 43% del repubblicano Ken Paxton. Un risultato significativo per uno Stato che non elegge un democratico al Senato dal 1988.
Situazione analoga in Kansas, dove Adam Hamilton è accreditato del 49% dei consensi, cinque punti percentuali in più rispetto al repubblicano Roger Marshall, fermo al 44%. Il Kansas non elegge un senatore democratico dal 1932.
Il vantaggio democratico appare ancora più marcato in Michigan, dove Abdul El-Sayed raggiunge il 53% delle intenzioni di voto, contro il 42% del repubblicano Mike Rogers: uno scarto di undici punti percentuali.
Secondo il sondaggio, i democratici risultano avanti anche in Maine e Ohio, mentre in Alaska la competizione resta particolarmente serrata, con i candidati dei due partiti testa a testa. L'esito delle sfide sarà determinante per definire i futuri rapporti di forza al Senato degli Stati Uniti.