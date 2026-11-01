Halloween di sangue in Texas, 4 morti e 15 feriti in tre sparatorie

"Gli agenti stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto in ciascun luogo e se vi sia qualche collegamento fra gli eventi. Al momento non ci sono elementi che indichino una correlazione, ma le indagini sono ancora in corso", ha spiegato la polizia di Dallas precisando che le tre sparatorie sono avvenute nell'area di Deep Ellum nell'arco di un'ora e un quarto.

Altre sparatorie sono avvenute nel fine settimana di Hallowen in giro negli Stati Uniti. A Birmingham, in Alabama, una persona è rimasta uccisa e otto ferite durante una festa. A Newark, in Delaware, sei persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco. In Illinois, una donna è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita, mentre in Arkansas sei persone sono state portate in ospedale per ferite di arma da fuoco.