Halloween di sangue in Texas, 4 morti e 15 feriti in tre sparatorie
Un'ondata di violenza armata ha coinvolto diverse città americane durante i festeggiamenti di Halloween, lasciando molte vittime e feriti.
WASHINGTON - Halloween di sangue a Dallas, in Texas. In tre diverse sparatorie sono infatti rimaste uccise 4 persone e altre 15 sono state ferite. La polizia sta indagando e non è ancora chiaro se gli incidenti siano collegati.
"Gli agenti stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto in ciascun luogo e se vi sia qualche collegamento fra gli eventi. Al momento non ci sono elementi che indichino una correlazione, ma le indagini sono ancora in corso", ha spiegato la polizia di Dallas precisando che le tre sparatorie sono avvenute nell'area di Deep Ellum nell'arco di un'ora e un quarto.
Altre sparatorie sono avvenute nel fine settimana di Hallowen in giro negli Stati Uniti. A Birmingham, in Alabama, una persona è rimasta uccisa e otto ferite durante una festa. A Newark, in Delaware, sei persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco. In Illinois, una donna è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita, mentre in Arkansas sei persone sono state portate in ospedale per ferite di arma da fuoco.