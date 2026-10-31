Italia
Escursionista precipita e muore sul Legnone nel Lecchese
L'uomo è stato ritrovato senza vita dai soccorritori dopo la caduta in una zona impervia.
CNSAS
Fonte Ats Ans
Escursionista precipita e muore sul Legnone nel Lecchese
L'uomo è stato ritrovato senza vita dai soccorritori dopo la caduta in una zona impervia.
LECCO - Un escursionista milanese di 64 anni è morto nel pomeriggio di oggi sul Monte Legnone (2'610 metri d'altitudine), precipitando lungo il canale ovest della montagna, nel territorio comunale di Pagnona, in alta Valvarrone (nel Lecchese).
L'allarme è stato lanciato da altri escursionisti, ma i soccorritori italiani giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
L'incidente è avvenuto sul versante occidentale del Legnone, in un'area particolarmente impervia che ricade in provincia di Lecco, al confine con la provincia di Sondrio.
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