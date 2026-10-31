Midterm in Texas: trema il governatore Abbott, la candidata dem avanza

Abbott invece si ritrova in una battaglia più dura del previsto contro la candidata governatrice dem Gina Hinojosa che, in caso di vittoria, diventerebbe la prima latina e la prima messicana-americana a guidare lo Stato. Hinojosa nelle ultime settimane ha fatto passi in avanti nei sondaggi, riducendo molto il vantaggio di Abbott.

A pesare su Abbott è l'impopolare guerra in Iran e l'opposizione ai data center, che gli stanno creando problemi e stanno avvantaggiando la rivale, che approfitta del caro-benzina per dipingere il voto come un referendum sulla leadership repubblicana. Abbott dalla sua parte ha una maggiore disponibilità finanziaria per acquistare spazi pubblicitari in questo ultimo scampolo di campagna elettorale.