Francia, nuova giornata di proteste: 27 arresti e 70mila agenti mobilitati

Controversia sulla limitazione della manifestazione a Parigi

Nella capitale, la modifica del percorso ha provocato uno scontro giudiziario. Gli organizzatori avevano contestato il provvedimento davanti al tribunale amministrativo di Parigi, ottenendo venerdì sera l'autorizzazione a seguire l'itinerario originario. La decisione è stata però annullata nella notte dal Consiglio di Stato, che ha confermato la necessità del percorso alternativo.

Le autorità e organizzazioni partecipanti, tra cui il sindacato studentesco Unef, hanno invitato i manifestanti a raggiungere il nuovo punto di ritrovo. «Oggi saremo in strada e faremo valere le nostre richieste, ovunque ci troviamo», ha scritto Unef su X. Gli organizzatori intendevano inizialmente riunirsi nella storica Place de la Bastille, dove a mezzogiorno, secondo i media francesi, sono stati lanciati i primi inviti allo sgombero. Nella piazza erano presenti decine di furgoni della polizia e numerosi agenti.