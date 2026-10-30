Sopravvissuta all'esecuzione, Christa Pike: «Il mio corpo soffre»

Pike: Avevo fatto pace con l'esecuzione

Nella dichiarazione, la detenuta ha spiegato di aver accettato il proprio destino quando, alla fine di settembre, era entrata nella camera dell'esecuzione. Il risveglio, avvenuto giorni dopo in un ospedale, è stato segnato dalla confusione e dalla solitudine. «Il mio corpo soffre», ha raccontato, precisando che il dolore non è soltanto fisico: «È anche nella mia testa e nella mia anima».

Christa Pike era stata condannata a morte nel 1996 per l'omicidio di Colleen Slemmer, una ragazza di 19 anni. All'epoca del delitto, avvenuto nel 1995, Pike aveva appena 18 anni. La vittima era stata sottoposta a una lunga tortura prima di essere uccisa in una zona isolata nei pressi di Knoxville, nel Tennessee.