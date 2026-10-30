Binance sotto attacco, danni per miliardi. E crollano le cripto

Le criptovalute scendono

Per diverse ore, prima che Binance confermasse l'attacco intorno alle 00.30, diversi specialisti avevano affermato che hacker erano penetrati nella piattaforma. Di conseguenza, le quotazioni di tutte le principali criptovalute sono crollate brevemente - a eccezione delle Stablecoin, che per definizione possono oscillare solo entro limiti molto ristretti.

Dopo che il Bitcoin era sceso di quasi il 5 percento alla fine della giornata di contrattazioni negli Stati Uniti, la principale criptovaluta si è poi ripresa e alle 06.00 perdeva solo lo 0,83 percento, mentre l'Ether segnava un lieve calo dello 0,81 percento. Il BNB, una criptovaluta emessa da Binance, si è ripreso del 2,67 percento dopo essere crollato di quasi il 10 percento.