Binance sotto attacco, danni per miliardi. E crollano le cripto
Depositi e prelievi dalla piattaforma sono stati sospesi. L'azienda stima il danno in 6,3 miliardi di dollari
NEW YORK - La piattaforma di scambio di valute digitali Binance ha segnalato un massiccio attacco hacker. L'azienda stima il danno in 6,3 miliardi di dollari, con la metà dei fondi congelati per prevenire un furto.
Binance ha pubblicato sulla piattaforma X diversi messaggi contraddittori. La borsa ha assicurato inizialmente che tutti i fondi depositati dai clienti sul proprio sito fossero "completamente sicuri", prima di annunciare poco dopo che avrebbe "coperto tutte le perdite".
Successivamente, la piattaforma di scambio di valute digitali ha dichiarato che l'intero importo interessato ammontava a circa 6,3 miliardi di dollari. «Abbiamo lavorato con partner specializzati in blockchain per congelare gli asset coinvolti», si legge in un comunicato. Finora sarebbero stati congelati circa 3 miliardi di dollari.
Se il danno venisse confermato, si tratterebbe di oltre quattro volte rispetto al più grande furto finora registrato, ovvero quello di 1,5 miliardi di dollari nel febbraio 2025 sulla piattaforma Bybit, attribuito a hacker collegati alla Corea del Nord.
Operazioni sospese
Intorno alle 01.30 di venerdì (ora svizzera) Binance ha comunicato che "tutti i depositi e i prelievi" erano "temporaneamente sospesi". Per identificare e congelare ulteriori asset coinvolti, si è in contatto con autorità, emittenti, società di analisi dei dati e partner del settore.
«Questo equivale a un attacco informatico contro Binance», ha commentato Changpeng Zhao su X. L'ex capo della piattaforma non ha più funzioni operative, ma è ancora azionista di maggioranza del gruppo. In un primo momento aveva stimato che le perdite legate all'attacco potessero essere «un po' superiori» al miliardo di dollari.
Il capo di Tether - un'azienda che tra l'altro emette una criptovaluta chiamata USDT, la terza valuta digitale per volume in circolazione (circa 180 miliardi di dollari) - ha annunciato di aver congelato circa 1,6 miliardi di dollari di questi asset «in relazione a un potenziale attacco» a Binance.
Il direttore generale di Circle, che supervisiona la criptovaluta USDC, ha comunicato che sono stati bloccati circa 800 milioni di dollari. USDT e USDC sono "Stablecoin", cioè valute elettroniche il cui valore è ancorato a una valuta tradizionale, in questo caso il dollaro.
Le criptovalute scendono
Per diverse ore, prima che Binance confermasse l'attacco intorno alle 00.30, diversi specialisti avevano affermato che hacker erano penetrati nella piattaforma. Di conseguenza, le quotazioni di tutte le principali criptovalute sono crollate brevemente - a eccezione delle Stablecoin, che per definizione possono oscillare solo entro limiti molto ristretti.
Dopo che il Bitcoin era sceso di quasi il 5 percento alla fine della giornata di contrattazioni negli Stati Uniti, la principale criptovaluta si è poi ripresa e alle 06.00 perdeva solo lo 0,83 percento, mentre l'Ether segnava un lieve calo dello 0,81 percento. Il BNB, una criptovaluta emessa da Binance, si è ripreso del 2,67 percento dopo essere crollato di quasi il 10 percento.
L'attacco informatico a Binance arriva in un momento in cui diversi osservatori esprimono preoccupazione sul fatto che le capacità dei modelli di intelligenza artificiale possano mettere a rischio la crittografia e i protocolli di sicurezza informatica. Il protocollo blockchain, alla base delle criptovalute, si basa sulla crittografia. Questo dovrebbe garantire la teorica inviolabilità del sistema e la sicurezza delle transazioni.