Scrutinio terminato, ora si tratta. L'ombra del Qatar sul voto

Doha ha negato con un lungo comunicato. Il Likud di Benjamin Netanyahu ha reagito immediatamente soprannominando la vicenda 'Ra'amgate', dal nome del partito arabo di Mansour Abbas. E ha fatto circolare la notizia secondo cui sarebbe in procinto di presentare un ricorso per chiedere l'annullamento dei risultati elettorali nei seggi dove esiste il sospetto di corruzione.

Eisenkot contro Netanyahu

Gadi Eisenkot ha attaccato: «Netanyahu, abituato a gestire la realtà attraverso menzogne, manipolazione dell'opinione pubblica e creazione di caos, sta orchestrando una campagna per costruire una delegittimazione artificiosa sull'operato della prossima Knesset». Il presidente Isaac Herzog è intervenuto mettendo in chiaro che «anche in un momento delicato come questo, non si deve infangare un'intera comunità che ha cercato di esercitare il proprio diritto di voto e di prendere parte attiva alla democrazia».