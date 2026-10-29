69 morti e molte domande che attendono una risposta

Macchinisti in sciopero e richiesta di un'indagine indipendente

Giovedì l'associazione spagnola dei macchinisti SEMAF ha proclamato uno sciopero di un giorno per chiedere maggiori garanzie di sicurezza. Il portavoce Diego Martín ha sollecitato un'«indagine approfondita e indipendente», criticando allo stesso tempo la diffusione di registrazioni radio che considera «distorte». Una pubblicazione giudicata «allarmante e irrispettosa». «Attribuire colpe non risolve le tragedie, accertarne le cause sì», ha dichiarato, invitando a non cercare responsabilità individuali prima che siano state chiarite le circostanze dell'incidente.

Sistema tedesco sotto accusa

Nel mirino finisce anche il sistema di sicurezza ferroviaria LZB, una tecnologia tedesca utilizzata dal 1992 sulla linea Madrid-Siviglia. Secondo Martín, il dispositivo avrebbe dovuto essere sostituito da tempo, considerando i problemi già riscontrati in passato. Il sindacalista ha inoltre denunciato il ricorso sempre più frequente a sistemi di sicurezza limitati o malfunzionanti. La tecnologia LZB dovrebbe essere rimpiazzata dal sistema europeo ERTMS, già adottato su altre tratte spagnole. Sul segmento ferroviario interessato dalla collisione, i test del nuovo sistema erano cominciati poche settimane prima della tragedia.