Si continua a cercare tra le lamiere dei vagoni

Nell'incidente di mercoledì mattina almeno 68 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite, quando nei pressi del comune di Urda i due treni ad alta velocità si sono scontrati. Un treno della compagnia statale Renfe ha tamponato da dietro un treno fermo dell'azienda ferroviaria privata Iryo.

La causa dell'incidente non è ancora chiara. Tuttavia, il ministro dei trasporti spagnolo Óscar Puente ha fatto riferimento a un possibile errore umano. L'incidente sarebbe dovuto a una decisione «inspiegabile» e «sbagliata» della centrale ferroviaria.