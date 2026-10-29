Si continua a cercare tra le lamiere dei vagoni
Un portavoce della Croce Rossa ha spiegato che l'identificazione delle vittime non è ancora in corso. Nell'incidente di ieri sono morte almeno 68 persone
Un portavoce della Croce Rossa ha spiegato che l'identificazione delle vittime non è ancora in corso. Nell'incidente di ieri sono morte almeno 68 persone
URDA - Dopo il grave incidente ferroviario con decine di morti in Spagna, le operazioni di recupero continuano. Con l'aiuto di tre grandi gru, le squadre di soccorso sono rimaste in azione anche durante la notte per cercare eventuali altre vittime nei vagoni distrutti, ha riferito l'emittente radiofonica statale RNE dal luogo dell'incidente. Urda, nella provincia di Toledo, a circa 130 chilometri a sud della capitale Madrid.
La polizia ha isolato ampiamente la zona. Si tratta ancora di cercare eventuali altre vittime e di assistere i familiari coinvolti, ha detto un portavoce della Croce Rossa all'emittente. In una seconda fase si tratterà di identificare i morti.
Nell'incidente di mercoledì mattina almeno 68 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite, quando nei pressi del comune di Urda i due treni ad alta velocità si sono scontrati. Un treno della compagnia statale Renfe ha tamponato da dietro un treno fermo dell'azienda ferroviaria privata Iryo.
La causa dell'incidente non è ancora chiara. Tuttavia, il ministro dei trasporti spagnolo Óscar Puente ha fatto riferimento a un possibile errore umano. L'incidente sarebbe dovuto a una decisione «inspiegabile» e «sbagliata» della centrale ferroviaria.
Nel frattempo, il sindacato dei macchinisti Semaf ha avviato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte, chiedendo miglioramenti strutturali alla sicurezza e il rispetto di impegni precedentemente assunti.
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