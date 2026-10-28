L'Onu chiede la fine dell'embargo contro Cuba, ma il sostegno cala

La risoluzione è stata approvata con 130 voti favorevoli, 17 contrari e 25 astensioni. Tra i Paesi che si sono opposti figurano Stati Uniti e Israele. Il risultato segna un cambiamento rispetto all'anno precedente, quando i voti favorevoli erano stati 165, quelli contrari 7 e le astensioni 12. Diversi Paesi occidentali, tra cui Germania e Italia, hanno scelto di astenersi per la prima volta dopo anni.