Lavrov si reca al vertice dei ministri degli Esteri del G20
La presenza della delegazione russa al G20 è stata confermata dopo chiarimenti diplomatici e questioni sui visti.
La presenza della delegazione russa al G20 è stata confermata dopo chiarimenti diplomatici e questioni sui visti.
MOSKAU - Secondo quanto riferito da Mosca, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà negli Stati Uniti per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20. La maggior parte delle questioni ancora aperte è stata risolta all'ultimo momento, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Sacharowa, citata dall'agenzia di stampa statale Tass.
La portavoce si riferiva alle difficoltà incontrate dalla delegazione russa, già segnalate in precedenza. In particolare, per quanto riguarda il rilascio dei visti, Sacharowa ha lasciato intendere che non tutti a Washington vedessero di buon occhio la visita della delegazione russa.
Lavrov partecipa regolarmente alle riunioni del G20, durante le quali i ministri preparano il vertice dei capi di Stato e di governo. Gli Stati Uniti avevano invitato il presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 previsto a Miami in dicembre, suscitando alcune critiche.
La Russia resta ufficialmente membro del G20, che riunisce le principali economie industrializzate ed emergenti. Putin, tuttavia, non partecipa di persona a un vertice dal 2019, prima dell'invasione russa dell'Ucraina iniziata nel febbraio 2022.