Flávio Bolsonaro è arrivato negli Stati Uniti

Fuga nonostante il divieto giudiziario

Il divieto di espatrio era stato disposto nell'ambito di un'indagine per presunto riciclaggio di denaro legato a società e scommesse sportive online, che coinvolge anche l'avvocato Willer Tomaz. Secondo la polizia federale, sarebbero emersi indizi di collegamenti tra Bolsonaro e un conto bancario riconducibile alla società di un avvocato indagato. Il senatore respinge ogni accusa. Dopo le elezioni aveva dichiarato che avrebbe consegnato i passaporti e contestato il provvedimento, negando qualsiasi intenzione di lasciare il Brasile. Sul politico pesa inoltre un'altra indagine relativa al finanziamento del film biografico «Dark Horse», dedicato al padre Jair. Gli inquirenti stanno esaminando trasferimenti per circa 61 milioni di real, equivalenti a circa 10 milioni di euro, riconducibili all'ex banchiere Daniel Vorcaro. Anche in questo caso Bolsonaro nega irregolarità.

Lula: «Chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere»

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha criticato duramente la partenza del suo avversario. «Mi chiedo quale colpa abbia sulla coscienza un cittadino che ha appena perso le elezioni e fugge dal suo Paese», ha dichiarato durante i festeggiamenti per il suo 81esimo compleanno al palazzo presidenziale, quando la fuga non era ancora stata confermata. «Chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere», ha aggiunto, accusando Bolsonaro di mancare di rispetto agli elettori e alla democrazia. Al ballottaggio di domenica, Lula ha ottenuto il 51,8% dei voti contro il 48,2% dello sfidante. Il partito di Bolsonaro ha riconosciuto la vittoria del presidente uscente, mentre il senatore non ha esplicitamente ammesso la sconfitta e ha annunciato di voler contestare legalmente la campagna elettorale di Lula e del vicepresidente Geraldo Alckmin, denunciando presunti abusi di potere politico ed economico.