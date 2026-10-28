Colpito alla testa da un avocado, muore a soli 12 giorni di vita

Quell'albero era già stato segnalato

Secondo quanto emerso, l'amministrazione comunale aveva ricevuto diverse segnalazioni e avvertimenti sui rischi legati alla sua presenza. In particolare, già nel 2025 l'asilo nido avrebbe chiesto alle autorità di intervenire per potare la pianta.

Resta da chiarire se e quali provvedimenti siano stati adottati in seguito a queste richieste e se l'incidente avrebbe potuto essere evitato.