Colpito alla testa da un avocado, muore a soli 12 giorni di vita
Il frutto si è staccato da un albero alto dieci metri e ha colpito violentemente il piccolo Lucas, sotto gli occhi della sua mamma. Sotto accusa la sicurezza dell'area: già nel 2025 erano stati chiesti interventi di potatura.
Il frutto si è staccato da un albero alto dieci metri e ha colpito violentemente il piccolo Lucas, sotto gli occhi della sua mamma. Sotto accusa la sicurezza dell'area: già nel 2025 erano stati chiesti interventi di potatura.
BUENOS AIRES - Un neonato di appena 12 giorni è morto in Argentina dopo essere stato colpito alla testa da un avocado caduto da un albero alto una decina di metri. La tragedia si è consumata a Quilmes, nell'area metropolitana di Buenos Aires. Il piccolo Lucas è deceduto domenica, dopo diversi giorni di ricovero in condizioni critiche. Secondo quanto riportato dai media argentini, l'albero era già stato oggetto di segnalazioni per la sua pericolosità.
L'incidente è avvenuto giovedì scorso, davanti a un asilo nido. La madre del bambino, Giuliana G.*, si trovava sul marciapiede e stava chiacchierando con altre mamme, alle quali mostrava il figlio appena nato. Il gruppo era vicino a un albero di avocado quando, improvvisamente, uno dei frutti si è staccato da un'altezza di circa dieci metri, precipitando sulla testa del neonato.
L'impatto è stato violentissimo
Secondo i media locali, Lucas ha riportato fratture multiple al cranio ed emorragie interne. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.
A complicare ulteriormente la situazione sarebbero stati i ritardi nei soccorsi. Un testimone ha raccontato che l'ambulanza avrebbe impiegato circa 20 minuti per raggiungere il luogo dell'incidente. Anche dopo l'arrivo dei paramedici, tuttavia, si sarebbero verificate ulteriori difficoltà nell'assistenza al bambino.
Il piccolo è stato infine trasportato con un mezzo privato al Sanatorio de la Trinidad di Quilmes, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita.
Operato d'urgenza, muore in ospedale
Come riferisce il quotidiano argentino La Nación, Lucas è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di curare le gravissime lesioni riportate. Nonostante gli sforzi dei medici, il neonato è rimasto in condizioni critiche per diversi giorni, fino al decesso avvenuto domenica.
La tragedia ha gettato nel lutto la famiglia e sollevato interrogativi sulla sicurezza dell'area in cui si è verificato l'incidente.
Quell'albero era già stato segnalato
Secondo quanto emerso, l'amministrazione comunale aveva ricevuto diverse segnalazioni e avvertimenti sui rischi legati alla sua presenza. In particolare, già nel 2025 l'asilo nido avrebbe chiesto alle autorità di intervenire per potare la pianta.
Resta da chiarire se e quali provvedimenti siano stati adottati in seguito a queste richieste e se l'incidente avrebbe potuto essere evitato.
La procura di Quilmes ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, con l'obiettivo di ricostruire le circostanze della morte del neonato e accertare eventuali responsabilità.