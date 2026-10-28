ITALIA
Da oggi, alla pompa si risparmiano 4,9 centesimi al litro
Il decreto sulle accise resterà in vigore fino al 7 novembre, alleggerendo il costo del diesel sia sulle strade ordinarie che in autostrada.
IMAGO / Matteo Gribaudi
Fonte Ats Ans
Da oggi, alla pompa si risparmiano 4,9 centesimi al litro
Il decreto sulle accise resterà in vigore fino al 7 novembre, alleggerendo il costo del diesel sia sulle strade ordinarie che in autostrada.
ROMA - In Italia è scattato un nuovo taglio straordinario delle accise sul gasolio, in vigore da oggi fino al 7 novembre: il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale riduce il prezzo alla pompa di circa 4,9 centesimi al litro (IVA inclusa).
Con questo ribasso, il prezzo indicativo del diesel in modalità self-service scende a una media di circa 2,20 – 2,21 euro al litro sulla rete ordinaria e a circa 2,25 euro in autostrada, traducendosi in un risparmio immediato di quasi 2,50 euro per un pieno standard da 50 litri.
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