Identificata dopo 52 anni un'altra vittima di Ted Bundy

Ad aprile un'altra adolescente, Laura Ann Aime, era stata riconosciuta come una vittima di Bundy sempre in Utah e gli elementi probatori raccolti in quel caso sono stati poi utilizzati per contribuire a risolvere quello di Smith. Prima della sua esecuzione, avvenuta nel 1989, Bundy aveva confessato l'omicidio di due adolescenti nello Utah.

L'uomo è stato collegato ad almeno 30 omicidi in tutti gli Stati Uniti. È uno dei serial killer più tristemente noti d'America ed era solito avvicinare le donne in luoghi pubblici, conquistandone la fiducia grazie al proprio fascino o fingendo un infortunio, per poi attirarle in zone isolate e ucciderle. Fu arrestato per la prima volta nel 1975 per il sequestro di una donna e condannato a 15 anni di carcere. Nel 1977, tuttavia, riuscì a evadere saltando da una finestra della biblioteca del penitenziario. Fu ricatturato per otto giorni, poi evase di nuovo e continuò a uccidere finché non venne definitivamente catturato nel 1978.