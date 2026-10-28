Ambasciata israeliana nel mirino: poliziotto ferito, attentatore neutralizzato

Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato l'accaduto, parlando di un tentato attacco terroristico. Nessun membro del personale dell'ambasciata è rimasto ferito. La rappresentanza diplomatica era chiusa al momento dell'aggressione.

Nel giugno 2024, un serbo convertito all'Islam aveva attaccato con una balestra un poliziotto di guardia davanti all'ambasciata israeliana a Belgrado. Colpito al collo da una freccia, l'agente aveva reagito sparando con la propria arma di servizio e ferendo mortalmente l'attentatore. Il poliziotto era stato ricoverato in ospedale, dove aveva dovuto essere operato.