Netanyahu in testa, ma...

Di fronte a questi primi verdetti, i leader dei due principali poli hanno rilasciato dichiarazioni contrapposte sul futuro assetto di governo. Eisenkot ha annunciato l'intenzione di muoversi senza indugio per estromettere Netanyahu e sostituire l'esecutivo in carica qualora i numeri venissero confermati. Dal canto suo, il premier uscente ha rivendicato il primato del Likud come primo partito della nazione, proclamando l'esistenza di una maggioranza e appellandosi alla formazione di un solido governo di destra nazionale, con l'obiettivo esplicito di scongiurare un accordo politico sostenuto dai seggi delle forze arabe.