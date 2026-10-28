Le scuole più strane (che forse avremmo voluto frequentare)

I ragazzi possono sedersi dove vogliono e in qualsiasi posizione vada loro a genio, anche sdraiati sul divano, e la discussione tra gli alunni viene molto incoraggiata. I laptop hanno sostituito in toto la lavagna e i libri di testo e si lavora prevalentemente in gruppo. Non esistono aule nel senso tradizionale del termine, ma gli spazi risultano ampi e delimitati da pareti in vetro, e tutti risultano posti in collegamento gli uni con gli altri. Per l'arredo sono stati utilizzati solo materiali naturali e le grandi finestre esterne abbattono quel senso di isolamento con il mondo esterno che spesso si prova negli istituti scolastici più tradizionali.