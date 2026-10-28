Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 64»

La collisione è avvenuta al chilometro 118, tra le località di Mora, Orgaz e Urda (Toledo), alle 8:55 del mattino. La portavoce del governo di Castiglia-La Mancia, Esther Padilla, ha indicato che i treni coinvolti nell'incidente erano l'Iryo 6076, con a bordo 146 passeggeri e un neonato, e l'AVE 2080, con 397 passeggeri, partito da Madrid alle 8:00.

Il Paese iberico si stringe nel lutto, con la politica che si è fermata (e non riprenderà i lavori alle Camere fino a venerdì) e anche Re Felipe VI a esprimere le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Stop anche alla campagna elettorale, attualmente in corso proprio in Andalusia.