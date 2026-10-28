La Banca Mondiale avverte: i prezzi alimentari continueranno a salire

WASHINGTON - I prezzi degli alimenti continueranno ad aumentare anche nel 2027. A pesare sono le interruzioni nelle forniture di cereali, i raccolti minacciati da condizioni meteorologiche sfavorevoli e i costi elevati di carburanti e fertilizzanti. Secondo l'ultimo rapporto sulle materie prime della Banca Mondiale, dopo un rincaro di circa il 10% previsto per il 2026, i prezzi alimentari subiranno un ulteriore incremento del 7% nel 2027.