Un uomo in custodia cautelare per la morte del cugino del principe Alberto

Uscito barcollando dal nightclub

Il corpo del giovane nobile è stato ritrovato domenica in un'area verde nel centro di Monaco. A lanciare l'allarme erano stati i familiari, preoccupati perché il 29enne non si era presentato a una cena di famiglia. Secondo quanto riportato dai media, nella notte tra sabato e domenica Antoine de Massy sarebbe stato visto uscire barcollando da un nightclub del Principato.

L'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha successivamente consentito agli investigatori di individuare una persona che si trovava nelle vicinanze del luogo dell'accaduto. Gli accertamenti hanno portato all'arresto del 42enne, avvenuto lunedì mattina. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta successione degli eventi e chiarire eventuali responsabilità.