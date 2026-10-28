Un uomo in custodia cautelare per la morte del cugino del principe Alberto
Antoine de Massy, 29 anni, è stato trovato morto domenica nel centro del Principato. Gli investigatori ipotizzano una caduta.
Antoine de Massy, 29 anni, è stato trovato morto domenica nel centro del Principato. Gli investigatori ipotizzano una caduta.
MONACO - Un uomo di 42 anni è stato posto in custodia cautelare nell'ambito delle indagini sulla morte di Antoine de Massy, 29enne lontano cugino del principe Alberto II di Monaco. Secondo gli investigatori, il decesso sarebbe stato provocato da una caduta, la cui dinamica resta ancora da chiarire.
La procura del Principato ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e omissione di soccorso a persona in pericolo. Il sospettato, un cittadino ucraino residente a Monaco da 30 anni, ha respinto le accuse e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle altre domande del giudice istruttore. L'uomo è da considerarsi innocente fino a prova contraria. Le autorità hanno disposto ulteriori analisi e accertamenti tecnici per ricostruire le circostanze della morte.
Uscito barcollando dal nightclub
Il corpo del giovane nobile è stato ritrovato domenica in un'area verde nel centro di Monaco. A lanciare l'allarme erano stati i familiari, preoccupati perché il 29enne non si era presentato a una cena di famiglia. Secondo quanto riportato dai media, nella notte tra sabato e domenica Antoine de Massy sarebbe stato visto uscire barcollando da un nightclub del Principato.
L'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha successivamente consentito agli investigatori di individuare una persona che si trovava nelle vicinanze del luogo dell'accaduto. Gli accertamenti hanno portato all'arresto del 42enne, avvenuto lunedì mattina. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta successione degli eventi e chiarire eventuali responsabilità.
Antoine de Massy apparteneva a un ramo collaterale della famiglia principesca monegasca. Era infatti nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III, padre dell'attuale sovrano Alberto II.