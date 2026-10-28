Riprende il processo Becciu, sotto esame gli omissis e i diritti della difesa

La condanna e la svolta in appello

Il 16 dicembre 2023 Becciu era stato condannato in primo grado a cinque anni e mezzo di reclusione per peculato e truffa. Il porporato, che ha sempre proclamato la propria innocenza, nell'aprile 2025 aveva rinunciato a partecipare al Conclave convocato dopo la morte di papa Francesco, pur avendone diritto, per non turbarne il sereno svolgimento. Il 17 marzo scorso è arrivata una svolta: la Corte d'Appello vaticana ha dichiarato la nullità relativa del giudizio di primo grado, ordinando la rinnovazione del dibattimento.