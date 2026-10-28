La storica rivista Life torna in edicola dopo vent'anni

Il progetto non si limiterà alla carta stampata. Accanto alla rivista trimestrale, Life avrà un sito web e una presenza sui social media, con l'intenzione di espandersi anche nella produzione di video brevi, documentari e nell'organizzazione di eventi. «Ciò che rendeva Life straordinaria era la sua capacità di far sentire il mondo più vicino», ha dichiarato Kloss, sposata con il fratello di Jared Kushner.

Una storia iniziata nel 1936. La rivista fu fondata da Henry Luce, già creatore di Time e Fortune. La copertina del primo numero mostrava una fotografia in bianco e nero della diga di Fort Peck, nel Montana, scattata da Margaret Bourke-White. L'imponente infrastruttura era stata realizzata nell'ambito del New Deal promosso dal presidente Franklin D. Roosevelt.