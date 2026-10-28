44enne muore in un commissariato vicino Parigi

«Nonostante l'intervento dei pompieri», precisano le fonti, sottolineando che l'Igpn, la cosiddetta 'polizia delle polizie', ha aperto un'indagine per accertare le cause del decesso. Una procedura abituale in caso di morte durante un fermo di polizia.

Al momento non sono stati resi noti i motivi del fermo. Il padre del 44enne ha sporto denuncia oggi presso la procura di Bobigny. Nel documento consultato da Le Parisien, il suo avvocato, Yassine Bouzrou, sostiene che «sono state commesse violenze gravi durante il fermo e, potenzialmente, all'interno del commissariato di polizia dove l'uomo è deceduto».