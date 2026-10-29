Il sedicente «vero presidente eletto» fa marcia indietro

La retromarcia è arrivata circa venti minuti dopo la pubblicazione della prima versione, nella quale Flávio contestava il risultato elettorale e denunciava presunti brogli senza presentare prove. Nella versione corretta, il senatore mantiene le accuse contro le istituzioni brasiliane e conferma la volontà di guidare l'opposizione dall'estero.

Secondo il settimanale brasiliano Veja, Flávio avrebbe inoltre annullato la conferenza stampa prevista oggi. «Non sono fuggito dal Brasile, sono uscito per il Brasile», ha scritto, promettendo di presentare nei prossimi giorni una strategia per mobilitare l'opposizione attraverso mezzi pacifici e legittimi.