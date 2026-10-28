Bolsonaro: «Io il vero presidente, guiderò l'opposizione dagli Usa»

Bolsonaro Jr ha criticato in particolare il giudice della Corte suprema Cristiano Zanin, contestando la proroga dell'orario di voto fino alle 19, decisa domenica. Secondo il senatore, la misura avrebbe consentito a Lula di ottenere oltre 10 milioni di voti in più rispetto al primo turno. I dati ufficiali indicano tuttavia che dopo le 17 sono stati registrati soltanto 34.000 voti.

«Non sono fuggito dal Brasile, sono uscito per il Brasile», ha scritto, sostenendo di aver lasciato il Paese per sottrarsi a un presunto regime autoritario. Ha inoltre annunciato che guiderà l'opposizione dall'estero e che presenterà nei prossimi giorni una strategia per mobilitare i suoi sostenitori.