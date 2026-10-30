Pressing di Washington, Kiev ferma i raid alle raffinerie russe

Questa pausa non ufficiale, che dovrebbe protrarsi almeno fino al termine delle elezioni di metà mandato se non addirittura fino a fine novembre, è iniziata la scorsa settimana, nel pieno di una crisi nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. Pochi giorni prima, Trump aveva invocato la rimozione del presidente Volodymyr Zelensky, mentre Elon Musk aveva limitato l'utilizzo di Starlink da parte dell'Ucraina.