UCRAINA
Pressing di Washington, Kiev ferma i raid alle raffinerie russe
La sospensione degli attacchi arriva in un momento delicato nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina.
AFP
Fonte Ats Ans
Pressing di Washington, Kiev ferma i raid alle raffinerie russe
La sospensione degli attacchi arriva in un momento delicato nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina.
KIEV - L'esercito ucraino ha sospeso gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in seguito a settimane di pressioni da parte di Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal.
Questa pausa non ufficiale, che dovrebbe protrarsi almeno fino al termine delle elezioni di metà mandato se non addirittura fino a fine novembre, è iniziata la scorsa settimana, nel pieno di una crisi nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. Pochi giorni prima, Trump aveva invocato la rimozione del presidente Volodymyr Zelensky, mentre Elon Musk aveva limitato l'utilizzo di Starlink da parte dell'Ucraina.
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