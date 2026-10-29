Google, Intel, Amazon: giornata da incubo

A innervosire gli investitori sono stati i ricavi da pubblicità nelle ricerche online cresciuti più lentamente delle attese: hanno segnato un +12% a 63,4 miliardi, meno dei 64,9 su cui scommetteva il mercato.

Una frenata legata, ha ammesso Google, alle ricerche in 'modalità IA' che stanno erodendo quelle tradizionali, motore della crescita di Mountain View. Wall Street ha finora avallato tutti i significativi investimenti nell'IA da parte delle Big Tech perché le loro attività principali rappresentano una macchina da profitti affidabili.