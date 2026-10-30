Mayon, eruzione spettacolare: nube di cenere a 3mila metri e allerta massima

Secondo quanto riferito dal Phivolcs, l'eruzione si è verificata alle 11.53 (ora locale). Forti nubi di cenere, rapidamente ascendenti, sono state trasportate dal vento verso ovest e sud-ovest. Nei comuni di Daraga e Guinobatan, così come nelle località vicine, si prevede una pioggia di cenere.

Avvertimento ai piloti

Secondo le autorità, incombe una nuova fase di attività magmatica. Nei prossimi giorni e settimane esiste il rischio di colate laviche e flussi piroclastici - valanghe calde di gas, cenere e rocce che potrebbero colpire soprattutto i versanti superiori e medi del vulcano.