Mayon, eruzione spettacolare: nube di cenere a 3mila metri e allerta massima
Le autorità avvertono del rischio di colate laviche e flussi piroclastici e invitano i piloti a evitare la zona.
MANILA - Nelle Filippine il vulcano Mayon è eruttato e ha lanciato in aria una nube di cenere alta 3.000 metri.
L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha quindi innalzato il livello di allerta e ha sottolineato che potrebbe essere imminente un'eruzione maggiore e pericolosa. Il vulcano si trova nella provincia di Albay, a sud-est della capitale Manila.
Secondo quanto riferito dal Phivolcs, l'eruzione si è verificata alle 11.53 (ora locale). Forti nubi di cenere, rapidamente ascendenti, sono state trasportate dal vento verso ovest e sud-ovest. Nei comuni di Daraga e Guinobatan, così come nelle località vicine, si prevede una pioggia di cenere.
Avvertimento ai piloti
Secondo le autorità, incombe una nuova fase di attività magmatica. Nei prossimi giorni e settimane esiste il rischio di colate laviche e flussi piroclastici - valanghe calde di gas, cenere e rocce che potrebbero colpire soprattutto i versanti superiori e medi del vulcano.
Le autorità dell'aviazione sono state invitate ad avvertire i piloti di evitare voli nelle vicinanze del cratere. In caso di un'eruzione improvvisa, le nubi di cenere potrebbero mettere in pericolo gli aerei.
Il Mayon è regolarmente attivo
L'ultima volta, nel mese di maggio, il Mayon aveva ricoperto i dintorni di una spessa coltre di cenere dopo un'eruzione. Più di 50 villaggi intorno al vulcano erano stati colpiti. Il Mayon è alto 2.462 metri ed è regolarmente attivo.
Lo stato insulare del sud-est asiatico si trova sull'Anello di Fuoco del Pacifico, una cintura vulcanica che circonda il Pacifico su tre lati. Nella regione si verificano frequentemente terremoti ed eruzioni: è la zona geologicamente più attiva della Terra.