Ok della Commissione a 45 miliardi per Kiev

Sulla base di tale proposta, gli Stati membri decideranno in merito all'assegnazione del sostegno nell'ambito del prestito a favore dell'Ucraina per il 2027, che comprende lo Strumento per l'Ucraina, l'assistenza macrofinanziaria e il potenziamento della capacità industriale nel settore della difesa. In linea con le altre forme di sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina, lo strumento sarà corredato da solide garanzie e condizionalità, che riguarderanno, tra l'altro, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Una volta che il Consiglio avrà adottato l'assistenza finanziaria, la Commissione intraprenderà i passi necessari per garantire che le erogazioni a favore dell'Ucraina possano avere inizio all'inizio del 2027.