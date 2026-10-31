Tragedia ferroviaria in Spagna, identificate 36 delle 69 vittime

Molti feriti stanno lentamente migliorando

Dei circa 200 feriti, 34 sono ancora ricoverati in quattro ospedali, 15 dei quali in terapia intensiva. Le loro condizioni stanno evolvendo «relativamente bene», ha dichiarato il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page. Non è ancora chiaro se tra le vittime o i feriti ci siano cittadini tedeschi.

Le indagini si concentrano su un possibile guasto al sistema di sicurezza ferroviaria LZB e su eventuali errori della centrale di controllo ferroviario di Madrid. Secondo alcune registrazioni radiofoniche diffuse dai media, un dipendente della centrale avrebbe autorizzato il macchinista del treno Renfe a riprendere il normale servizio, nonostante il sistema LZB fosse ancora fuori uso e l'altro convoglio si trovasse sulla linea. La dinamica esatta dell'incidente e le eventuali responsabilità restano da chiarire.