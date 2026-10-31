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Tragedia ferroviaria in Spagna, identificate 36 delle 69 vittime

Tre giorni dopo lo scontro tra due treni ad alta velocità, restano 34 feriti in ospedale, di cui 15 in terapia intensiva. Le indagini si concentrano su un possibile guasto al sistema di sicurezza.
Tragedia ferroviaria in Spagna, identificate 36 delle 69 vittime
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Tragedia ferroviaria in Spagna, identificate 36 delle 69 vittime
Tre giorni dopo lo scontro tra due treni ad alta velocità, restano 34 feriti in ospedale, di cui 15 in terapia intensiva. Le indagini si concentrano su un possibile guasto al sistema di sicurezza.

MADRID - Tre giorni dopo il grave incidente ferroviario in Spagna, è stata identificata poco più della metà delle 69 vittime. Tutti i corpi recuperati sono stati sottoposti ad autopsia dall'Istituto di medicina legale di Toledo, a sud di Madrid. Secondo le autorità della Castiglia-La Mancia, finora è stato possibile identificare con certezza 36 persone. Le famiglie di 27 vittime sono già state informate.

Le autorità hanno chiesto ai parenti dei dispersi di fornire campioni di DNA per accelerare le identificazioni. Intanto, circa 50 persone, tra familiari e amici, attendono ancora notizie dei propri cari in un centro di assistenza a Toledo. A seguirle sono quasi 30 psicologi, secondo quanto riportato dal quotidiano «El País» e da altri media. L'incidente è avvenuto mercoledì nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo, a circa 130 chilometri a sud di Madrid. Un treno ad alta velocità della compagnia statale Renfe ha tamponato un convoglio fermo dell'operatore privato Iryo. La linea ferroviaria tra Madrid e l'Andalusia resta chiusa in entrambe le direzioni.

Molti feriti stanno lentamente migliorando
Dei circa 200 feriti, 34 sono ancora ricoverati in quattro ospedali, 15 dei quali in terapia intensiva. Le loro condizioni stanno evolvendo «relativamente bene», ha dichiarato il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page. Non è ancora chiaro se tra le vittime o i feriti ci siano cittadini tedeschi.

Le indagini si concentrano su un possibile guasto al sistema di sicurezza ferroviaria LZB e su eventuali errori della centrale di controllo ferroviario di Madrid. Secondo alcune registrazioni radiofoniche diffuse dai media, un dipendente della centrale avrebbe autorizzato il macchinista del treno Renfe a riprendere il normale servizio, nonostante il sistema LZB fosse ancora fuori uso e l'altro convoglio si trovasse sulla linea. La dinamica esatta dell'incidente e le eventuali responsabilità restano da chiarire.

Governo di sinistra sotto pressione
La tragedia ha acceso lo scontro politico sulla sicurezza ferroviaria. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha respinto le critiche al sistema ferroviario spagnolo ed escluso le dimissioni, chieste da diversi partiti di opposizione. Martedì dovrà riferire sull'incidente davanti alla commissione parlamentare. Il presidente del Governo, Pedro Sánchez, ha intanto annunciato nuovi investimenti per migliorare la sicurezza della rete. Ha inoltre assicurato che saranno chiarite le cause della tragedia e individuate soluzioni per evitare che episodi simili si ripetano.

È il secondo grave incidente ferroviario in Spagna nell'arco di nove mesi. A gennaio, uno scontro tra due treni ad Adamuz, in Andalusia, aveva provocato 46 morti. La nuova tragedia aumenta la pressione sul governo di sinistra in una fase politica già delicata, a meno di un mese dalle elezioni parlamentari anticipate del 29 novembre.

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