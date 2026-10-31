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Presunto materiale pedopornografico in un deposito affittato dal padre di Meghan Markle

La scoperta sarebbe stata fatta da giornalisti del Daily Mail in Messico. L'FBI sarebbe stata informata. Thomas Markle nega le accuse.
Presunto materiale pedopornografico in un deposito affittato dal padre di Meghan Markle
20 Minuten
Fonte Ats Ans
di Redazione
Presunto materiale pedopornografico in un deposito affittato dal padre di Meghan Markle
La scoperta sarebbe stata fatta da giornalisti del Daily Mail in Messico. L'FBI sarebbe stata informata. Thomas Markle nega le accuse.

MESSICO - Nuove accuse nei confronti di Thomas Markle Sr., il padre 82enne della duchessa di Sussex Meghan Markle. Del presunto materiale pedopornografico sarebbe stato rinvenuto in un deposito da lui affittato nei pressi della sua ex abitazione a Rosarito Beach, in Messico. La scoperta sarebbe avvenuta pochi giorni dopo il ritrovamento di materiale analogo nella casa dell'uomo nelle Filippine, secondo quanto riferito dal figlio Thomas Jr.

GRAN BRETAGNA
Il padre di Meghan Markle indagato per immagini pedopornografiche. La denuncia del figlio

Stando a quanto riportato da Page Six, alcuni giornalisti del Daily Mail avrebbero avuto accesso al deposito messicano, dove si trovavano circa 20 scatoloni contenenti documenti e oggetti personali. Tra questi sarebbero stati individuati materiali di natura pedopornografica. I giornalisti avrebbero successivamente contattato l'FBI per segnalare il ritrovamento.

All'interno del deposito sarebbero state trovate riviste di provenienza asiatica contenenti immagini di abusi sessuali su minori, libri sulla pedofilia e fotografie di giovani donne asiatiche nude. Il materiale si trovava insieme a cimeli di famiglia, lettere e fotografie personali. Sarebbero inoltre emersi negativi fotografici da 35 millimetri raffiguranti bambini su una spiaggia e un'immagine di una donna con gli arti legati durante un servizio fotografico.

Le accuse e la smentita
Thomas Markle Sr. sarebbe attualmente oggetto di un'indagine dopo che il figlio Thomas Jr. avrebbe scoperto nella sua abitazione nelle Filippine «centinaia, se non migliaia» di immagini pedopornografiche. Il padre di Meghan Markle ha categoricamente respinto le accuse relative al presunto ritrovamento.

Interpellata sulla vicenda, l'FBI ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Nessun commento è arrivato nemmeno dai rappresentanti di Meghan Markle e del principe Harry. La duchessa di Sussex non intrattiene più rapporti con il padre.

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