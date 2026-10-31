Presunto materiale pedopornografico in un deposito affittato dal padre di Meghan Markle

All'interno del deposito sarebbero state trovate riviste di provenienza asiatica contenenti immagini di abusi sessuali su minori, libri sulla pedofilia e fotografie di giovani donne asiatiche nude. Il materiale si trovava insieme a cimeli di famiglia, lettere e fotografie personali. Sarebbero inoltre emersi negativi fotografici da 35 millimetri raffiguranti bambini su una spiaggia e un'immagine di una donna con gli arti legati durante un servizio fotografico.

Le accuse e la smentita

Thomas Markle Sr. sarebbe attualmente oggetto di un'indagine dopo che il figlio Thomas Jr. avrebbe scoperto nella sua abitazione nelle Filippine «centinaia, se non migliaia» di immagini pedopornografiche. Il padre di Meghan Markle ha categoricamente respinto le accuse relative al presunto ritrovamento.