A Londra 48 arresti alla manifestazione a sostegno di 'Palestine Action'

Il divieto inserisce il gruppo in una lista nera che comprende anche l'organizzazione militante palestinese Hamas e il gruppo armato libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran. La misura rende l'appartenenza a Palestine Action, o il sostegno ad essa, un reato punibile con una pena fino a 14 anni di carcere. La co-fondatrice del gruppo, Huda Ammori, ha presentato un ricorso legale contro il divieto, sostenendo che sia "sproporzionato" e che leda i diritti umani.

La Corte Suprema terrà un'udienza di due giorni su questo caso di grande risonanza a partire da mercoledì, dopo che a giugno la Corte d'Appello si era espressa a favore del governo. Da quando il governo britannico ha dichiarato il gruppo fuori legge nel luglio 2025, in virtù delle leggi antiterrorismo, sono state arrestate quasi 4'000 persone con l'accusa di aver sostenuto Palestine Action.