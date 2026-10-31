Binance reintegra il 90% degli asset sottratti con l'attacco informatico

"Binance si farà carico dell'impatto finanziario legato a questi fondi sottratti; non saranno i nostri utenti a subirne le conseguenze", ha affermato l'exchange. Binance ha dichiarato che il reintegro ha attinto a tre fonti: l'utilizzo parziale del fondo di garanzia Safu (Secure Asset Fund for Users), del fondo di assicurazione per i futures e della Tesoreria aziendale ovvero i fondi propri di Binance.