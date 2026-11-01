Trovata morta in piscina nel Comasco, arrestato l'ex marito

Poi aveva precisato: "Io non mi interesso niente di loro (riferendosi sia all'ex moglie sia ai tre figli, ndr). Se ero in buoni rapporti con lei? No, ripeto, sono divorziato da dieci anni". Che qualcosa non tornasse si era intuito subito. Quando Michael aveva tirato fuori dall'acqua il corpo senza vita della madre, la carrozzina era a bordo vasca, fradicia. Se era caduta in acqua, come tutto lasciava immaginare, allora chi l'aveva recuperata? Ai primi sospetti si erano aggiunte le testimonianze di alcuni vicini che quella stessa mattina avevano udito grida di aiuto, e poi le immagini di una telecamera di sorveglianza che aveva ripreso l'auto di lui mentre rientrava ben prima di mezzogiorno, forse addirittura prima delle 11 del mattino, per non uscire più.