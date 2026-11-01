Zuma ricompare a comizio, è la prima volta dal ricovero
La ricomparsa dell'ex presidente accende l'entusiasmo dei sostenitori e alimenta la corsa elettorale nella roccaforte zulu.
DURBAN - L'ex presidente sudafricano, Jacob Zuma, ha fatto la sua prima uscita pubblica oggi, dopo il ricovero in ospedale all'inizio di ottobre, per prendere parte a un comizio del suo partito a Durban, tre giorni prima delle elezioni municipali.
Diversi media sudafricani, tra cui l'emittente pubblica Sabc, avevano riportato il suo ricovero in un ospedale di Pietermaritzburg (est) il 7 ottobre.
Il partito scissionista dell'African National Congress (Anc), da lui fondato, uMkhonto weSizwe (Mkp), aveva definito il ricovero come una semplice "visita di controllo". L'ex presidente 84renne, che non si vedeva in pubblico da allora, non ha fornito ulteriori dettagli.
"Grazie, sono tornato", ha detto ai suoi sostenitori all'inizio di un discorso di 45 minuti a Durban, la metropoli costiera sudorientale dove il suo partito ha buone possibilità di ottenere il controllo nelle elezioni di mercoledì.
In questa roccaforte nella provincia a maggioranza zulu del KwaZulu-Natal, diversi sondaggi attribuiscono all'Mkp quasi il 50% dei voti, una percentuale che non richiederebbe nemmeno la formazione di coalizioni. "Inizieremo riprendendoci il nostro Paese qui", ha aggiunto Zuma.
"Ero preoccupato quando ho sentito alla radio che Baba (nostro padre) non stava bene. Vederlo oggi, vivo e vegeto e pieno di spirito combattivo, mi dà forza", ha detto Derick Mkhize, candidato al consiglio comunale, di fronte dal pubblico.